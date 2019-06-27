Депутат Рады заявил о планах команды Зеленского перенести столицу Украины

Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу из Киева. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — сообщил он.

При этом депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства. Также он не указал и источник этой информации. Рабинович назвал данную инициативу попыткой «устроить из Украины «95-й квартал» («Студия Квартал-95» – комедийная студия, основателем которой был Зеленский).

Владимир Зеленский объявил 20 июня о реорганизации администрации президента Украины в офис. До этого он сообщил о планах перенести штаб-квартиру администрации с Банковой улицы в Киеве в другое помещение.

Украинская компания «Студия Квартал-95», которая занимается производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью, была основана Зеленским в 2003 году на базе команды КВН.