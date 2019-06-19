Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом». Об этом сообщает «Украинская правда».

«Я этого [переезда] хочу. Главная для меня сейчас проблема — это сроки. Потому что строить с самого начала — это невозможно. Здесь нельзя находиться, я двинусь умом», — заявил президент.

Комментируя ранее звучавшее замечание экс-начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея о том, что для строительства нового здания с нуля потребуется три года, президент заметил, что Гелетей уже не работает. «Я не знаю, насколько с нуля — это вопрос к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания», — отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что в настоящее время ищут возможность «нормальную схему, а не теневую какую», чтобы не брать средства из бюджета. «Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду», — считает Зеленский.

По его словам, после переезда в здании администрации президента откроют художественный музей, где будут выставлять картины из запасников.