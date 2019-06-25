Кремль заявил о невозможности полного запрета на поездки россиян в Грузию

Кремль заявил о невозможности полного запрета на поездки россиян в Грузию

Российский власти не стремятся полностью запретить поездки граждан страны в Грузию, такой цели нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию невозможно, и невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать», — сказал Песков.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать идею авиаперевозчиков и отельеров Грузии по запуску бесплатных автобусов, которые будут доставлять российских туристов в Тбилиси из Баку и Еревана.

По словам Пескова, одна из целей государства — обеспечить безопасность граждан, с этой целью гражданам можно «рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать».

Кроме того, по его словам, «можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан».