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FedEx $190 (+18,68%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
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Кремль заявил о невозможности полного запрета на поездки россиян в Грузию

Российский власти не стремятся полностью запретить поездки граждан страны в Грузию, такой цели нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Говорить о том, что люди полностью перестанут ездить в Грузию невозможно, и невозможно людям запретить ездить в Грузию, никто этого не собирается делать», — сказал Песков.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать идею авиаперевозчиков и отельеров Грузии по запуску бесплатных автобусов, которые будут доставлять российских туристов в Тбилиси из Баку и Еревана.

По словам Пескова, одна из целей государства — обеспечить безопасность граждан, с этой целью гражданам можно «рекомендовать обратить внимание на те угрозы их личной безопасности, которые в это время в Грузии могут возникать».

Кроме того, по его словам, «можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах обеспечения безопасности наших граждан».

Ранее президент России подписал указ о временной остановке авиасообщения с Грузией. Согласно документу, российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля. Остановлены также будут коммерческие перевозки. Причиной этого стали столкновения в Тбилиси и политический кризис в стране.

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Теги: Грузия, Дмитрий Песков
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