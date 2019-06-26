В РЖД объяснили остановку продажи билетов до станции Шиес

Продажа билетов до станции Шиес в Архангельской области закрыта из-за отсутствия спроса, сообщили РБК в пресс-службе РЖД. Теперь остановка там будет носить технический характер.

Как сообщили в пресс-службе, «на момент принятия решения о закрытии продаж не было продано ни одного билета на период после 24 июня (по данным системы АСУ «Экспресс»)».

Временную остановку поезда № 376/375 Москва — Воркута на этой станции ввели в декабре 2018 года, тогда же была открыта продажа билетов. До этого момента на станции осуществлялась техническая остановка «для доставки сотрудников железной дороги к месту работы». С 25 июня движение поезда «восстанавливается в прежнем, нормативном режиме», отметили в РЖД.

В пресс-службе также отметили, что на станции Шиес нет населенного пункта. «В рабочем поселке Урдома есть железнодорожная станция, где останавливаются поезда дальнего и пригородного сообщения», — добавили там.

Как ранее сообщил «Интерфакс», жители поселка Урдома потребовали возобновить остановку поезда на станции Шиес, а также открыть продажу билетов на рабочий поезд Микунь-Котлас, который ежедневно ходит через станцию.