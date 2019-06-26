ЦОДД предупредил о сложной ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о сложной обстановке на дорогах Москвы из-за непогоды. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГК ЦОДД.
«На дорогах сегодня отмечаем сложную обстановку. Мы наблюдаем, что основные проблемы сосредоточены в центре — центральная часть города сильно перегружена», — сказали в пресс-службе.
В ЦОДДе отметили, что такая ситуация связана с плохими погодными условиями, в связи с чем на дорогах всегда увеличивается количество мелких аварий в результате заторов. «Кроме того, сегодня на внешней стороне 40-го км МКАД, в районе ТРЦ «Мега Теплый стан», произошло массовое ДТП, что негативно повлияло на трафик на кольцевой», — добавили в пресс-службе.