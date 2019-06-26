ЦОДД предупредил о сложной ситуации на дорогах Москвы из-за непогоды

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:50, пробки на дорогах столицы оценивались в восемь баллов из десяти. По данным на 21:20, ситуация улучшилась, и она оценивается в шесть баллов.

24 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве в последние дни июня ожидается похолодание и дожди.