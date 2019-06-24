Синоптики заявили о сильных дождях и похолодании в Москве

Синоптики заявили о сильных дождях и похолодании в Москве

Похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последние дни июня. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале текущей недели будет преимущественно сухая и солнечная погода с температурой от плюс 21 до 24 градусов днем и плюс 10–13 градусов — ночью.

С пятницы, 28 июня, на столицу обрушится североатлантический циклон. В течение всех выходных будут сильные дожди, в результате которых выпадет как минимум 25 мм осадков. Температура воздуха в дневные часы прогреется только до плюс 12–17 градусов, в ночное время упадет до плюс 5–10 градусов. Данные показатели соответствуют сентябрю, добавил Тишковец.

На прошлой неделе, 20 июня, температура воздуха в Москве достигла плюс 31,1 градуса, приблизившись к показателям 1956 года.