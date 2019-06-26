В МЧС предупредили о дождях и грозе в центральной России

В ряде центральных регионов России ожидается ухудшение погоды в среду, 26 июня. В субъектах пройдут дожди с градом и будет гроза с усилением ветра, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

В сообщении главного управления МЧС по Тамбовской области говорится, что 27 июня в регионе ожидаются умеренные дожди и местами грозы. При этом порывы ветра также местами могут достигнуть до 18 м/с.

О неблагоприятных погодных условиях сообщили и в главке МЧС по Орловской области. В регионе с 21:00 мск 26 июня до 21:00 27 июня пройдут дожди, гроза и усилится ветер до 15-20 м/с.

В ГУ МЧС по Тверской области рассказали, что ухудшение погоды будет с 27 по 29 июня. В главном управлении ведомства по Калужской области также предупредили о неблагоприятных погодных условиях в эти даты. В ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в четверг пройдет сильный дождь и будет гроза с усилением порывов ветра. В главке министерства по Курской области также предупредили о граде 27 июня, как и в ГУ МЧС по Брянской и Белгородской областям.