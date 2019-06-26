В МЧС предупредили о дождях и грозе в центральной России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,01 +0,18 EUR Бирж. 71,68 +0,25 Brent 66,52 +1,84% USD Нал. 63,51 62,67 EUR Нал. 72,14 71,29 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1375 +0,0004 BTC/USD Бирж. 12 816,00 +1 086,00 IMOEX 2 774,19 +0,73% RTSI 1 387,04 +0,45% DJIA 26 627,40 +0,30% Nasdaq 7 943,39 +0,74%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,18%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,74%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,61%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,01%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,18%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,74%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,61%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+5,01%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Источники для роста: какие бывают кредиты для бизнеса РБК и ВТБ, 18:18 РПЦ предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь Общество, 18:16 Bloomberg оценил отошедшие сыновьям Мордашова активы в $1,7 млрд Бизнес, 18:14 В МЧС предупредили о дождях и грозе в центральной России Общество, 18:10 Толстой в ПАСЕ заявил об отсутствии права у Европы давать уроки России Политика, 18:08 Пережиток прошлого: почему годовые бюджеты тормозят ваш бизнес Pro, 18:06 Михаил Прохоров продал долю в «Обуви России» Бизнес, 18:05 Изменение лимита на легионеров в российском футболе. Что важно знать Спорт, 18:04 Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО Общество, 18:02 Минобороны заявило об информационном давлении на руководство армии Политика, 17:57 Компании «Ниармедик» исполняется 30 лет Пресс-релиз, 17:57 Нет готовых ответов: что взять с собой из прошлого и от чего избавиться Спецпроект РБК PINK, 17:54 Как компании поделить права на изобретение с сотрудником Pro, 17:52 Ваша формула спокойствия: как привести нервы в порядок РБК Стиль и Altay Resort, 17:50
Общество ,  
0 
В МЧС предупредили о дождях и грозе в центральной России

В ряде центральных регионов России ожидается ухудшение погоды в среду, 26 июня. В субъектах пройдут дожди с градом и будет гроза с усилением ветра, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

В сообщении главного управления МЧС по Тамбовской области говорится, что 27 июня в регионе ожидаются умеренные дожди и местами грозы. При этом порывы ветра также местами могут достигнуть до 18 м/с.

Общество
В Башкирии женщина погибла от удара молнии

О неблагоприятных погодных условиях сообщили и в главке МЧС по Орловской области. В регионе с 21:00 мск 26 июня до 21:00 27 июня пройдут дожди, гроза и усилится ветер до 15-20 м/с.

В ГУ МЧС по Тверской области рассказали, что ухудшение погоды будет с 27 по 29 июня. В главном управлении ведомства по Калужской области также предупредили о неблагоприятных погодных условиях в эти даты. В ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в четверг пройдет сильный дождь и будет гроза с усилением порывов ветра. В главке министерства по Курской области также предупредили о граде 27 июня, как и в ГУ МЧС по Брянской и Белгородской областям.

Ухудшение погоды ожидается также на Дальнем Востоке, в некоторых регионах Сибири, Урала, Юга России.

«Сегодня у нас ожидаются дожди, грозы, град, ветер порывами в районе 20 метров в секунду в четырех субъектах Дальневосточного округа, пяти субъектах Сибирского округа, двух субъектах Уральского округа (Ханты-Мансийский АО и Тюменская область). Также два субъекта Приволжского — Татарстан, Башкортостан, шесть субъектов Северо-Кавказского и один субъект Северо-Западного округа — Ленинградская область», — сказали в пресс-службе.

Ранее в июне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в последние дни июня в Москве ожидаются похолодание и сильные дожди.

Теги: новости РБК, Погода, МЧС России
Материалы по теме
В Башкирии женщина погибла от удара молнии
Общество
Синоптики заявили о сильных дождях и похолодании в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter