Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово». Об этом РБК сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Разрешение на бракосочетание с гражданкой Украины было получено по запросу консульских служб, уточнили в ведомстве.

По словам замруководителя ФСИН, для СИЗО «Лефортово» это уникальный случай, тогда как в других изоляторах, в том числе в колониях, браки заключаются часто. «Сотрудники СИЗО отнеслись с понимаем и поздравили молодоженов. Лично для меня знаковое событие, я считаю, что сегодня было сделано хорошее дело», — сказал Максименко.

ФСБ задержала 24 украинских моряка 25 ноября в районе Керченского пролива. Два катера и буксир без разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали движение, несмотря на предупреждения.