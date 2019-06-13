В Крыму предложили созвать трибунал из-за инцидента в Керченском проливе

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов предложил создать общественный международный трибунал, в котором было бы возможно рассмотреть провокации Украины в Керченском проливе. Об этом сообщают «РИА Новости».

Провокацией он счел действия украинских военных в ноябре 2018 года, когда несколько кораблей попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море вопреки предупреждениям российских пограничников. «Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе», — заявил Молохов.

Также он не исключил вероятность того, что Россия подаст иск к Украине в Международный суд ООН в Гааге.

С 10 по 14 июня на слушаниях в Международном суде Гааги по Морскому праву рассматривается дело Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Дело было инициировано Киевом в 2016 году.

После инцидента в ноябре 2018 года Украина также направила иск в морской трибунал в Гамбурге. В конце мая суд обязал Россию освободить украинских моряков с задержанных судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».