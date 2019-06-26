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Политика ,  
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Глава «Рособоронэкспорта» назвал срок поставки Турции первых С-400

Поставки комплексов С-400 Турции начнутся в июле, Россия готова к ним на 99%. Об этом заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, передает ТАСС.

«Степень готовности по первой поставке С-400 99%. Отрабатываем логистическую составляющую», — рассказал он. Михеев отметил, что контракт с Турцией будет реализован в рекордные сроки.

О том, что реализация контракта начнется в июле, ранее сообщал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это заявление он сделал на заседании Партии справедливости и развития, лидером которой он является. «Я надеюсь, что системы ПВО С-400, которые мы заказали, будут доставлены в следующем месяце», — сказал он.

В июле Турция может столкнуться и санкциями Вашингтона, которые Соединенные Штаты запланировали из-за заключенного контракта с Россией. По данным Bloomberg, против Анкары может быть последовательно введено три пакета санкций.

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Теги: «Рособоронэкспорт», С-400, Турция
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