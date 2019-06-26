СК уточнил личность главного подозреваемого в смерти жены экс-хоккеиста

Данные о том, что 15-летний сын экс-хоккеиста и бывшего вратаря сборной Максима Соколова стал главным подозреваемым в деле об убийстве жены Соколова, не соответствуют действительности. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель управления СКР по Ленинградской области.

«Мы опровергаем данную информацию», — сообщил представитель пресс-службы ведомства. По его словам, по делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашиваются знакомые и родственники, экспертизы пока не завершены.

Об убийстве Ирины Соколовой стало известно 13 июня, ее 18-летний сын был госпитализирован «с телесными повреждениями». Как сообщал СК, «тело женщины с явными признаками насильственной смерти» обнаружили в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области.

На следующий день после убийства правоохранители задержали 15-летнего сына Соколова, которого после допроса отпустили. Ранее «Пятый канал» и «Первый областной» сообщали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова.

Максим Соколов — чемпион России 2004 года, победитель Евротура 2005 года и заслуженный мастер спорта. Он играл на позиции вратаря и после окончания спортивной карьеры стал тренером в ХК «Атлант».