Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

По данным СМИ, на женщину напал ее сын, которого, как и ее супруга, зовут Максим. Его отец — вратарь, выступавший за СКА и «Авангард», чемпион России

Максим Соколов (Фото: Александр Кулебякин / Интерпресс / ТАСС)

Тело женщины «с явными признаками насильственной смерти» было обнаружено 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил Следственный комитет. Сотрудники местного следственного управления возбудили уголовное дело об убийстве. Портал 47 news пишет, что погибшая женщина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Авангард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине. Об этом же сообщает Telegram-канал «112». Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что убитая — жена хоккеиста Максима Соколова Ирина.

Нападавшим, по данным СМИ, был их 18-летний сын Максим.

В Следственном комитете же заявили, что «также обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями», он госпитализирован.

На осмотр места убийства выехали следователи и криминалисты.

В пресс-службе хоккейного клуба СКА, а также в администрации Всеволожского района Ленинградской области не ответили на звонки РБК.