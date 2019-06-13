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Broadcom Limited $370 (+33,01%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею
По данным СМИ, на женщину напал ее сын, которого, как и ее супруга, зовут Максим. Его отец — вратарь, выступавший за СКА и «Авангард», чемпион России
Максим Соколов (Фото: Александр Кулебякин / Интерпресс / ТАСС)

Тело женщины «с явными признаками насильственной смерти» было обнаружено 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил Следственный комитет. Сотрудники местного следственного управления возбудили уголовное дело об убийстве. Портал 47 news пишет, что погибшая женщина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Авангард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине. Об этом же сообщает Telegram-канал «112». Источник в правоохранительных органах подтвердил РБК, что убитая — жена хоккеиста Максима Соколова Ирина.

Нападавшим, по данным СМИ, был их 18-летний сын Максим.

В Следственном комитете же заявили, что «также обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями», он госпитализирован.

На осмотр места убийства выехали следователи и криминалисты.

В пресс-службе хоккейного клуба СКА, а также в администрации Всеволожского района Ленинградской области не ответили на звонки РБК.

По данным СМИ, о произошедшем соседям рассказал другой сын хоккеиста. 

Максим Соколов-старший — чемпион России 2004 года, победитель Евротура 2005 года, заслуженный мастер спорта. Играл на позиции вратаря. После окончания спортивной карьеры работал тренером в ХК «Атлант», а также в СКА. 27 мая ему исполнилось 47 лет.

Авторы: Андрей Гатинский, Любовь Порываева
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