В убийстве жены хоккеиста Соколова заподозрили их 15-летнего сына

По подозрению в убийстве 45-летней жительницы поселка Новая Ромашка в Ленинградской области задержан ее 15-летний сын, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Накануне источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что погибшая — жена хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Авангард», а также в составе олимпийской сборной России.
«Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», — сообщили в СК, не уточнив имена погибшей и подозреваемого.
Тело погибшей нашли 13 июня «с явными признаками насильственной смерти». Там же находился 18-летний юноша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.