В убийстве жены хоккеиста Соколова заподозрили их 15-летнего сына

В убийстве жены хоккеиста Соколова заподозрили их 15-летнего сына

Ранее в СК сообщали, что на месте преступления обнаружили 18-летнего юношу, которому потребовалась госпитализация. Теперь же ведомство заявило о задержании 15-летнего сына погибшей

Фото: Никита Попов / РБК

По подозрению в убийстве 45-летней жительницы поселка Новая Ромашка в Ленинградской области задержан ее 15-летний сын, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Накануне источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что погибшая — жена хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Авангард», а также в составе олимпийской сборной России.

«Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий», — сообщили в СК, не уточнив имена погибшей и подозреваемого.

Тело погибшей нашли 13 июня «с явными признаками насильственной смерти». Там же находился 18-летний юноша, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.