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Сына экс-хоккеиста СКА отпустили из-под стражи по делу об убийстве матери

Следствие освободило из СИЗО младшего, 15-летнего сына экс-хоккеиста СКА и сборной России Максима Соколова. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Юлия Матолыгина.

Она пояснила, что сын Соколова «был подробно допрошен», с ним провели следственные действия. После этого сотрудники СК с учетом данных о его личности и возрасте решили отпустить молодого человека из СИЗО и не ходатайствовать в суде о соответствующей мере пресечения.

Общество
В убийстве жены хоккеиста Соколова заподозрили их 15-летнего сына

15-летний сын Соколова был задержан 14 июня, на следующий день ему продлили срок задержания на 72 часа. Его заподозрили в убийстве матери — жены Соколова Ирины.

Тело погибшей нашли 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области «с явными признаками насильственной смерти». Там же находился 18-летний юноша с телесными повреждениями и в тяжелом состоянии — старший сын Соколова Максим. Изначально следствие считало его подозреваемым в убийстве.

Теги: новости РБК, Максим Соколов, хоккеист, Убийство
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