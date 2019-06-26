ФСБ показала видео с операции по предотвращению теракта в Саратове

ФСБ показала видео с операции по предотвращению теракта в Саратове

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео предотвращения теракта в Саратове. Он готовился в месте массового скопления людей боевиком запрещенной в России группировки «Исламское государство».

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщили в центре общественных связей ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов и жители не пострадали.

Видео: ФСБ России

У сторонника ИГ были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатое вещество и составные части нескольких самодельных взрывных устройств. По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.