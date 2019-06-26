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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
McDonald's $230 (+11,5%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
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ФСБ показала видео с операции по предотвращению теракта в Саратове

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео предотвращения теракта в Саратове. Он готовился в месте массового скопления людей боевиком запрещенной в России группировки «Исламское государство».

При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован, сообщили в центре общественных связей ФСБ. Сотрудники правоохранительных органов и жители не пострадали.

Видео: ФСБ России

У сторонника ИГ были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатое вещество и составные части нескольких самодельных взрывных устройств. По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

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ФСБ за год выявила более 50 членов ИГ на юге России

Ранее сотрудники Следственного комитета России провели обыски по делу о финансировании ИГ в Москве, Московской и Астраханской областях, а также Дагестане, Югре, Красноярском и Ставропольском краях. В результате были задержаны два человека, которые с 2014 по 2017 год собрали для группировки не менее 8 млн руб.

Теги: ФСБ России, Саратов, «Исламское государство»
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