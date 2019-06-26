Суд продлил сестрам Хачатурян меру пресечения

Басманный суд Москвы продлил до 28 июля запрет на совершение определенных действий Марии Хачатурян, а затем и ее старшим сестрам Ангелине и Крестине, обвиняемым в убийстве своего отца. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Как передает ТАСС, ходатайство следствия о продлении меры пресечения поддержали все стороны, включая самих сестер Хачатурян.

В середине июня суд окончательно обвинил Ангелину и Крестину Хачатурян в убийстве их отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору. Мужчину нашли мертвым 27 июля 2018 года в его доме на Алтуфьевском шоссе.