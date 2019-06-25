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Microsoft $155 (+15,09%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,91%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,17%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Адвокат рассказал о показаниях племянника из дела сестер Хачатурян

Переписка одной из сестер Хачатурян, которую представил следствию племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен, была обнародована вскоре после преступления. Об этом РБК сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин.

«Арсен ее опубликовал в первый же месяц после события, когда пошли версии одна другой страшнее — о спланированности, о заговоре. Естественно, эта переписка вместе со всеми остальными приобщена к уголовному делу, проверена, все сестры по ним допрошены, и версия о том, что это было спланировано заранее, задолго до происшествия, не подтвердилась. Следствием установлены все факты, которые повлияли на это — постоянное, непрекращающееся насилие в отношении дочерей со стороны Михаила», — сообщил Пакулин.

Общество
Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве отца по сговору

Во вторник в Сети появились скриншоты и аудиозапись переписки одной из дочерей убитого со своим другом. В беседе с «Московским комсомольцем» племянник убитого Арсен, который представил изданию часть скриншотов, утверждает, что разговор состоялся за месяц до убийства Хачатуряна. Из выложенных отрывков беседы следует, что у девушки есть некий план, реализация которого сильно изменит ее жизнь.

Общество
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Трех сестер Хачатурян 17, 18 и 19 лет арестовали по обвинению в убийстве своего отца в начале августа 2018 года. Сейчас девушки на свободе, арест им заменили запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Теги: Убийство, новости РБК
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