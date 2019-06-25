Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.
- Полностью «за» проголосовали делегации следующих стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.
- Преимущественно «за» проголосовали: Армения, Бельгия (двое из четырех депутатов воздержались), Швейцария, Германия, Хорватия (два «за», один «против», один воздержался), Молдавия, Нидерланды, Португалия (один воздержался), Словакия, Чехия (результат аналогичен хорватскому), Италия.
- Поровну разделились голоса делегаций Финляндии, Румынии, Дании, Лихтенштейна.
- Преимущественно или полностью «против» проголосовали: Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Украина, Великобритания.
- Единственный депутат от Словении воздержался.
Всего голосов «за» — 118, «против» — 62, воздержались десять человек.
Российская делегация была лишена голоса в 2014 году из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины, позднее Москва приняла решение не участвовать в работе Парламентской ассамблеи и перестала платить взносы в Совет Европы.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты голосования победой здравого смысла.
Другие страны решение раскритиковали (Эстония, в частности, назвала итоги голосования позором), а президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей разочарованности.