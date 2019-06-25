Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала результаты голосования по восстановлению полномочий делегации России.

Полностью «за» проголосовали делегации следующих стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

проголосовали делегации следующих стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Преимущественно «за» проголосовали: Армения, Бельгия (двое из четырех депутатов воздержались), Швейцария, Германия, Хорватия (два «за», один «против», один воздержался), Молдавия, Нидерланды, Португалия (один воздержался), Словакия, Чехия (результат аналогичен хорватскому), Италия.

проголосовали: Армения, Бельгия (двое из четырех депутатов воздержались), Швейцария, Германия, Хорватия (два «за», один «против», один воздержался), Молдавия, Нидерланды, Португалия (один воздержался), Словакия, Чехия (результат аналогичен хорватскому), Италия. Поровну разделились голоса делегаций Финляндии, Румынии, Дании, Лихтенштейна.

разделились голоса делегаций Финляндии, Румынии, Дании, Лихтенштейна. Преимущественно или полностью «против» проголосовали: Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Украина, Великобритания.

или проголосовали: Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Украина, Великобритания. Единственный депутат от Словении воздержался.

Всего голосов «за» — 118, «против» — 62, воздержались десять человек.

Российская делегация была лишена голоса в 2014 году из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины, позднее Москва приняла решение не участвовать в работе Парламентской ассамблеи и перестала платить взносы в Совет Европы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал результаты голосования победой здравого смысла.

Другие страны решение раскритиковали (Эстония, в частности, назвала итоги голосования позором), а президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей разочарованности.