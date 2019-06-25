Делегация Украины в знак протеста покинула зал заседаний ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Украины покинули зал заседаний ПАСЕ в знак протеста против восстановления полномочий делегации России. Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что украинская делегация не вернется в зал заседаний до четверга, когда ПАСЕ должна будет рассмотреть вопрос об оспаривании полномочий российской делегации.

«До того мы не можем сидеть в одном зале с убийцами», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины заявил, что разочарован решение ПАСЕ о восстановлении полномочий российской делегации, и поблагодарил всех, кто боролся против принятия резолюции. После этого Геращенко сказала, что украинская делегация предложит Зеленскому приостановить членство в ПАСЕ, которая «стала на путь самоуничтожения».

В 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию полномочий из-за присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России вернуться к полноценной работе в организации.