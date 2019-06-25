Кремль назвал победой здравого смысла возвращение России в ПАСЕ

В Кремле положительно отнеслись к решению ПАСЕ вернуть российскую делегацию, посчитав, что без участия Москвы работа ассамблеи затруднена

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма позитивно» относятся к возвращению делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщает корреспондент РБК. При этом он не стал называть случившееся дипломатической победой Москвы.

«Речь идет о победе здравого смысла, ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента посоветовал посмотреть на резолюцию ПАСЕ тем критикам, которые говорят, что Россия не выполнила ни одного требования Ассамблеи.

В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после девяти часов обсуждения одобрили резолюцию, которая позволяет вернуть Россию в организацию. 118 проголосовали за, 62 — против, десять воздержались.