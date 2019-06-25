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UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
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Политика ,  
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Кремль назвал победой здравого смысла возвращение России в ПАСЕ
В Кремле положительно отнеслись к решению ПАСЕ вернуть российскую делегацию, посчитав, что без участия Москвы работа ассамблеи затруднена
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма позитивно» относятся к возвращению делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, сообщает корреспондент РБК. При этом он не стал называть случившееся дипломатической победой Москвы.

«Речь идет о победе здравого смысла, ибо ПАСЕ не может полноценно работать без участия в ней российской делегации», — добавил Песков.

Также пресс-секретарь российского президента посоветовал посмотреть на резолюцию ПАСЕ тем критикам, которые говорят, что Россия не выполнила ни одного требования Ассамблеи.

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В ночь на 25 июня депутаты ПАСЕ после девяти часов обсуждения одобрили резолюцию, которая позволяет вернуть Россию в организацию. 118 проголосовали за, 62 — против, десять воздержались.

Но вернуть голос российской делегации не удалось, поскольку группа депутатов оспорила ее полномочия. К 26 июня должен быть составлен доклад на эту тему, после чего в ПАСЕ пройдет новое голосование.

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Сторонниками возвращения России в ПАСЕ были Германия, Франция, Италия, а также страны Скандинавии, утверждавшие, что российским гражданам необходима поддержка ЕСПЧ. Против были Великобритания, Украина и Великобритания. Их представители указывали, что Россия не выполняет резолюции ассамблеи, а ее возвращение в организацию обусловлено желанием руководителей ПАСЕ получить €75 млн, которые Москва не доплатила в бюджет организации с 2017 года.

Авторы: Владимир Дергачев, Артем Филипенок
Теги: ПАСЕ, ЕСПЧ
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