Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий

Россия не будет голосовать на выборах генерального секретаря ПАСЕ до того, как получит подтверждение восстановления своих полномочий в ассамблее. Об этом заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

«Моя позиция — сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале», — пояснил Толстой.

Ранее во вторник в комментарии РБК Толстой также сказал, что если полномочия российской делегации будут оспорены, парламентарии могут покинуть ПАСЕ.

Выборы генсека организации пройдут в среду, 26 июня. На голосование выдвинуты две кандидатуры — глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс. Сейчас этот пост с 2009 года занимает норвежский политик Турбьерн Ягланд.