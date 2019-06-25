Захарова посоветовала послу Киева в Совете Европы «ехать в Вашингтон»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций после восстановления прав делегации России в Парламентской ассамблее этой организации.

«Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — написала она.

По ее словам, некоторые страны пытались не допустить российскую делегацию к участию в заседаниях ПАСЕ (Захарова упоминает страны Прибалтики, Польшу, Грузию).

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев отзывает посла при Совете Европы после решения о восстановлении полномочий делегации России в ассамблее. «Совет Европы — это не идеальный, но важный механизм, однако организация потеряла доверие Киева», — сказал глава ведомства.