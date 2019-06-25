Захарова посоветовала послу Киева в Совете Европы «ехать в Вашингтон»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,95 +0,35 EUR Бирж. 71,56 +0,26 Brent 65,32 +1,57% USD Нал. 63,38 62,39 EUR Нал. 72,07 71,07 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1364 -0,0032 BTC/USD Бирж. 11 350,11 +299,08 IMOEX 2 753,96 -0,31% RTSI 1 380,87 -0,45% DJIA 26 629,18 -0,37% Nasdaq 7 928,61 -0,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $155 (+15,73%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,65%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Microsoft $155 (+15,73%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
FedEx $190 (+21,65%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 13:15
Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 20:10 В Госдуме предложили способ снизить цены на золотые слитки для россиян Финансы, 20:09 МВД завело уголовное дело после отравления более 40 человек в Одинцово Общество, 19:59 Глава Бурятии решил проверить жалобу жителей Путину на «дочку» «Ростеха» Общество, 19:43 Британские СМИ назвали несмешным шоу с анимированным Путиным Общество, 19:43 СК начал проверку данных об отказе фельдшера помочь больному в Башкирии Общество, 19:37 Госкомпании дали совет брать в лизинг новые вагоны вместо покупки старых Бизнес, 19:29 Захарова посоветовала послу Киева в Совете Европы «ехать в Вашингтон» Политика, 19:26 Партия Зеленского обратилась в МВД из-за «кандидатов-клонов» Политика, 19:22 Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса РБК Стиль и Altay Resort, 19:15 В Минэкономики Грузии не увидели влияния конфликта с Россией на курс лари Политика, 19:10 В РПЦ назвали некорректным сравнение военных потерь с жертвой за безбожие Общество, 19:05 Трамп предостерег Иран от уничтожения Политика, 18:46 100-летняя история: от первой электробритвы до космических технологий РБК и Philips, 18:45
Политика ,  
0 
Захарова посоветовала послу Киева в Совете Европы «ехать в Вашингтон»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций после восстановления прав делегации России в Парламентской ассамблее этой организации.

«Если посол поедет в Киев, то консультироваться там не с кем. Лучше сразу в Вашингтон, хотя там могут и наподдать не столько за провал, сколько за цирк во время провала», — написала она.

По ее словам, некоторые страны пытались не допустить российскую делегацию к участию в заседаниях ПАСЕ (Захарова упоминает страны Прибалтики, Польшу, Грузию).

Политика
Порошенко назвал решение ПАСЕ по России «мощным ударом» по Киеву

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев отзывает посла при Совете Европы после решения о восстановлении полномочий делегации России в ассамблее. «Совет Европы — это не идеальный, но важный механизм, однако организация потеряла доверие Киева», — сказал глава ведомства.

В 2014–2015 годах ПАСЕ ограничивала полномочия российской делегации из-за присоединения Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Теги: Мария Захарова, Совет Европы
Материалы по теме
Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ провалом дипломатии Украины
Политика
Кремль назвал победой здравого смысла возвращение России в ПАСЕ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter