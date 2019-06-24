Премьер Грузии назвал республику безопасной для российских туристов

Грузия является безопасной страной для туристов из разных стран мира, включая Россию. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе.

«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Бахтадзе отметил, что грузинская территория является безопасной для российских туристов, а также для любого человека, приезжающего в эту страну.

Премьер сообщил, что Тбилиси собирается обсудить решение российских властей приостановить авиасообщение между странами. По его словам, это произойдет в рамках разговора специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным в Праге.