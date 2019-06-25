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Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии предложил запустить бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона. Также другие страны могут организовать дополнительные чартерные рейсы в Грузию
Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — рассказал Алавердашвили.

Он добавил, что важной темой является организация дополнительных чартерных рейсов и других стран. Некоторые государства уже выразили свою готовность, в том числе страны Прибалтики, Украина и Казахстан, отметил Алавердашвили.

Экономика
Ущерб Грузии от полной потери туристов из России оценили в $100 млн

Ранее грузинское подразделение Transparency International подсчитало, что общие потери экономики Грузии в случае полного прекращения приезда в страну россиян составят порядка $100 млн. Такой ущерб грозит стране в том случае, если Россия наряду с авиасообщением закроет для туристов возможность приезда в Грузию через сухопутную границу. На прошлой неделе основатель грузинской неправительственной организации «Банки и общество» Георгий Кепуладзе оценил ущерб для экономики Грузии в случае полного прекращения авиасообщения с Россией в $250-$300 млн.

Бизнес
Российские авиакомпании закрыли продажу билетов в Грузию с 8 июля


Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан в Грузию с 8 июля. Позднее Минтранс сообщил, что с этой же даты грузинским перевозчикам запретят осуществлять полеты в Россию.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Грузия, Туризм, авиасообщение
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