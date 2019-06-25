В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии предложил запустить бесплатные автобусы из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона. Также другие страны могут организовать дополнительные чартерные рейсы в Грузию

Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

«Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию», — рассказал Алавердашвили.

Он добавил, что важной темой является организация дополнительных чартерных рейсов и других стран. Некоторые государства уже выразили свою готовность, в том числе страны Прибалтики, Украина и Казахстан, отметил Алавердашвили.

Ранее грузинское подразделение Transparency International подсчитало, что общие потери экономики Грузии в случае полного прекращения приезда в страну россиян составят порядка $100 млн. Такой ущерб грозит стране в том случае, если Россия наряду с авиасообщением закроет для туристов возможность приезда в Грузию через сухопутную границу. На прошлой неделе основатель грузинской неправительственной организации «Банки и общество» Георгий Кепуладзе оценил ущерб для экономики Грузии в случае полного прекращения авиасообщения с Россией в $250-$300 млн.