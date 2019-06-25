Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ провалом дипломатии Украины

Решение Парламентской ассамблеи Европы о снятии санкций с российской делегации означает провал внешней дипломатии Украины и фиаско «нормандского формата» переговоров. Об этом заявила лидер украинской «Батькивщины» Юлия Тимошенко, сообщается на сайте партии.

Она напомнила, что за восстановление России в ассамблее проголосовали даже Нидерланды, которые «больше всего пострадали от сбитого самолета малазийских авиалиний». «Гарантами нашей безопасности не могут быть государства, поддерживающие возвращение страны-агрессора в ПАСЕ», — отметила Тимошенко.

Политик добавила, что союзниками Украины остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция, чьи делегации не поддержали снятие санкций с Москвы.

Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского в течение суток убедить европейских лидеров не подтверждать полномочия России в ПАСЕ.

Глава «Батькивщины» также заявила о недопустимости того, что в составе российской делегации находятся «шесть человек из санкционного списка ЕС, США и Канады, в том числе лицо, претендующее на кресло вице-спикера ПАСЕ» (депутат Леонид Слуцкий. — РБК).