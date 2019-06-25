В Раде заявили о планах Киева добиться санкций против россиян в ПАСЕ

В Раде заявили о планах Киева добиться санкций против россиян в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Украины и представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко заявил, что Киев планирует добиться санкций против российской делегации в организации. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Наша задача стоит наложить на российскую делегацию санкции», — сказал он.

Депутат добавил, что Киев не может применить их в том объеме, которые были возможны до принятия резолюции, однако может ограничить участие России в наблюдательных миссиях, в том числе на выборах, и лишить возможности занимать руководящие должности в комитетах в течение полутора лет.

Гончаренко рассказал, что Киев будет добиваться того, чтобы российский депутат Леонид Слуцкий не стал вице-спикером ПАСЕ. Он добавил, что эти вопросы ассамблея рассмотрит в среду, 26 июня.