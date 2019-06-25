Патрушев заявил о договоренностях с США и Израилем по Сирии

Патрушев заявил о договоренностях с США и Израилем по Сирии

Россия, США и Израиль договорились по большинству вопросов сирийского урегулирования. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на встрече в Иерусалиме с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, передает ТАСС.

«Во многом мы сошлись во мнениях, по большинству [вопросов] о том, какой мы хотим видеть Сирию в конечном итоге», — заявил Патрушев, отметив, что еще предстоит вести диалог. «Те вызовы и угрозы, которые существуют [на Ближнем Востоке], — они не какие-то мифические, они реальные, им надо противостоять», — добавил он. Патрушев отметил, что одной из главных проблем Сирии остается терроризм.

Накануне Патрушев провел закрытую для прессы полуторачасовую встречу с Болтоном. Газета Asharq Al-Awsat писала, что Россия, США и Израиль готовят сделку по Сирии, которая предполагает отмену санкций в отношении Дамаска. В обмен на это Москва должна будет заявить о приверженности «конкретным мерам» — в частности, контролировать действия Ирана в Сирии и следить за политическими процессами в республике. Кремль не подтвердил эту информацию.