Песков не подтвердил информацию о готовящейся сделке по Сирии

Песков не подтвердил информацию о готовящейся сделке по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности заключения сделки по Сирии между США, Россией и Израилем. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я бы не стал забегать вперед, не буду этого делать. И призываю всех быть очень аккуратными на предмет скажем так фильтрации вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, можно ли сказать, что появившейся ранее информации не стоит доверять, пресс-секретарь ответил утвердительно.

Газета Asharq Al-Awsat написала 3 июня, что в июне в Западном Иерусалиме состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата и секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева. По данным издания, на встрече будет обсуждаться «дорожная карта» по Сирии. Она предполагает отмену санкций против Дамаска в обмен на контроль Россией роли Ирана в Арабской Республике.