Рябков назвал беспрецедентными санкции США против Ирана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,64 +0,04 EUR Бирж. 71,30 +0 Brent 64,62 +0,48% USD Нал. 63,00 62,30 EUR Нал. 71,71 71,00 USD ЦБ 62,91 -0,22 EUR ЦБ 71,60 +0,25 EUR/USD 1,1385 -0,0011 BTC/USD Бирж. 11 288,00 +236,97 IMOEX 2 743,84 -0,68% RTSI 1 379,99 -0,51% DJIA 26 727,54 +0,03% Nasdaq 8 005,70 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 62,91 (-0,22) Quote, 24 июн, 13:56
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 71,6 (+0,25) Quote, 24 июн, 13:56
СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании Общество, 11:57 ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков в Самарской области Общество, 11:55 «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения Pro, 11:53 СМИ узнали о планах сделать Нео чернокожим в новой «Матрице» Общество, 11:47 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 11:42 Генпрокурор Киргизии одобрил снятие неприкосновенности с Атамбаева Политика, 11:40 Белоруссия объяснила причины загрязнения «Дружбы» Бизнес, 11:37 СМИ узнали о согласии Неймара перейти в «Барселону» с понижением зарплаты Спорт, 11:34 Орешкин назвал вредными санкции США против Ирана Политика, 11:31 Рябков назвал беспрецедентными санкции США против Ирана Политика, 11:26 Места хватит всем: как оптимизировать небольшое пространство Спецпроект РБК PINK, 11:23 Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Политика, 11:18 Девять человек пострадали при столкновении автомобилей под Челябинском Общество, 11:17 Москва объяснила прибытие военных в Венесуэлу обслуживанием техники Политика, 11:16
Политика ,  
0 
Рябков назвал беспрецедентными санкции США против Ирана

Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Вот эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном», — сказал он.

Политика
США пообещали санкции против Ирана на «миллиарды долларов»

По его словам, они обнуляют сигналы Вашингтона о том, что он готов к диалогу. Рябков добавил, что США должны пересмотреть свою политику «максимального давления» на Иран. Он отметил, что только после этого появится возможность диалога.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана. В частности, в отношении лидера страны аятоллы Али Хаменеи. При этом Трамп отметил, что решение не связано со сбитым Ираном американским беспилотником.

Отношения между Ираном и США обострились, после того как Вашингтон вышел из ядерной сделки в 2018 году. Соединенные Штаты начали усиливать антииранские санкции. 20 июня текущего года Иран заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник.

Теги: Иран, Сергей Рябков, санкции
Материалы по теме
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана Али Хаменеи
Политика
Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter