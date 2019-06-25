Рябков назвал беспрецедентными санкции США против Ирана

Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал новые санкции США против Ирана беспрецедентными. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Вот эти новые беспрецедентные меры показывают, чего стоят американские заявления о заинтересованности в диалоге с Ираном», — сказал он.

По его словам, они обнуляют сигналы Вашингтона о том, что он готов к диалогу. Рябков добавил, что США должны пересмотреть свою политику «максимального давления» на Иран. Он отметил, что только после этого появится возможность диалога.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана. В частности, в отношении лидера страны аятоллы Али Хаменеи. При этом Трамп отметил, что решение не связано со сбитым Ираном американским беспилотником.