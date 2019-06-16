В Кремле допустили встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,38 -0,20 EUR Бирж. 72,18 -0,64 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,03 64,38 EUR Нал. 72,85 72,07 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1206 -0,0066 BTC/USD Бирж. 9 073,70 +227,50 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Полиция Киева возбудила дело после взрыва в центре города Общество, 16:00 Суд признал виновной в коррупции жену израильского премьера Политика, 15:56 Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 15:50 Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве Общество, 15:37 National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57 Политика, 15:31 В Кремле допустили встречу Путина и Трампа накануне саммита G20 Политика, 15:22 Голунов не пришел на акцию в поддержку прав журналистов Общество, 15:04 Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники Общество, 14:48 Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу Общество, 14:42 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 14:41 Полиция завела дело из-за сгоревшего дома в селе рядом с Чемодановкой Общество, 14:13 Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов Общество, 14:09 Песков объяснил выжидательную позицию Путина по Зеленскому Политика, 14:05 МВД назвало число участников акции в защиту прав журналистов Политика, 14:01
Политика ,  
0 
В Кремле допустили встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что полноформатная встреча Владимира Путина и президента США может пройти накануне саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков заметил, что инициативы из Вашингтона по поводу встречи глав государств пока не поступало. Он добавил, что в этом случае нужно «внимательно следить за нюансами». «Трамп говорит: «Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами». Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах», — сказал Песков.

Он отметил, что при переговорах «на ногах» не получится полностью обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня, а договориться о полноформатной встрече, по его словам, можно и в канун G20.

Политика
Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным

Информация о том, что Путин и Трамп должны в ближайшее время встретиться, несколько раз появлялась в СМИ. Песков 12 июня в пятый раз комментировал сообщения о возможной встрече и сказал, что разговоры об этом не подтверждаются. Вашингтон по-прежнему никак не инициировал проведение отдельной встречи, уточнял пресс-секретарь тогда.

В МИД России говорили 12 июня, что американская сторона не предпринимает никаких действий, так как пока не определилась с желаемым форматом и датой встречи. О встрече Трампа с Путиным заговорили в мае, когда госсекретарь США Майк Помпео виделся с президентом России в Сочи.
 

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча
Материалы по теме
Москва допустила отказ от полноценной встречи Путина и Трампа в Осаке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter