В Кремле допустили встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что полноформатная встреча Владимира Путина и президента США может пройти накануне саммита G20 в Осаке. Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков заметил, что инициативы из Вашингтона по поводу встречи глав государств пока не поступало. Он добавил, что в этом случае нужно «внимательно следить за нюансами». «Трамп говорит: «Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами». Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах», — сказал Песков.

Он отметил, что при переговорах «на ногах» не получится полностью обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня, а договориться о полноформатной встрече, по его словам, можно и в канун G20.

Информация о том, что Путин и Трамп должны в ближайшее время встретиться, несколько раз появлялась в СМИ. Песков 12 июня в пятый раз комментировал сообщения о возможной встрече и сказал, что разговоры об этом не подтверждаются. Вашингтон по-прежнему никак не инициировал проведение отдельной встречи, уточнял пресс-секретарь тогда.