Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщается на странице компании Илона Маска SpaceX в Twitter.

Трансляцию сближения Dragon с МКС вели на сайте NASA. При сближении с МКС сотрудники агентства обнаружили с внешней стороны грузового корабля болтающийся кабель. Однако, отмечают специалисты центра управления полетами в Хьюстоне, кабель не опасен для астронавтов и руки-манипулятора Canadarm 2, с помощью которого грузовик стыкуется с шлюзовым люком американского модуля МКС «Гармония».

В субботу, 4 мая, ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела Dragon. Изначально корабль планировали запустить 1 мая, однако из-за неполадок в электросистеме МКС пуск перенесли на 3 мая.