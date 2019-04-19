Космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Грузовой корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции, сообщается в Twitter МКС.

Стыковка произошла в 7:31 по восточному времени США (14:31 мск). Отмечается, что астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак ранее осуществили его захват с помощью дистанционного манипулятора Canadarm.

Ракета-носитель Antares c кораблем Cygnus стартовала с космодрома Wallops в американском штате Вирджиния 18 апреля. Запуск состоялся в 16:46 (23:46 мск), он прошел штатно. Первая ступень, оснащенная российскими двигателями RD-181, отделилась через три минуты после старта.

Cygnus доставил на МКС около 3,5 т грузов, включая оборудование для научных исследований и продовольствие.