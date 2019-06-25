В Бурятии по тревоге подняли пять соединений общевойсковой армии

Пять соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии подняли по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Военные отработали оперативный выход боевой и специальной техники из мест постоянной дислокации в ночное время и приступили к многокилометровым маршам в заданные районы. В ходе первого этапа проверки военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию пунктов управления и лагерей, также будут проверены оперативная подготовка, вооружения и военная техника, указали в ведомстве. В завершении проверки военные проведут тактические учения с боевой стрельбой.

Накануне в Центральном военном округе (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности. Проверка была начата по решению президента Владимира Путина. Целью учений является оценка способности Вооруженных сил обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются террористические угрозы, пояснял министр обороны Сергей Шойгу. В ходе проверки будут проведены учения с ЗРС С-400 и комплексами «Искандер».