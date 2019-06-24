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Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандеров» по приказу Путина
Внезапная проверка боеготовности воинских частей в Центральном военном округе началась утром. Миротворцы в ходе нее, рассказали в военном ведомстве, отработают задачи по поддержанию мира в зоне конфликтов, а также испытают С-400
ЗРК С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Во время проведения начавшейся 24 июня по решению президента Владимира Путина внезапной проверки боеготовности войск в Центральном военном округе (ЦВО) будут проведены учения с зенитными ракетными системами С-400 и комплексами «Искандеры». Об этом говорится в поступившем РБК сообщении пресс-службы Минобороны.

В настоящий момент, по информации представителей ведомства, поднятые по тревоге войска ЦВО «совершают марши в назначенные районы на штатной технике». В частности, указали в министерстве, для отработки учебно-боевых задач на позиции в Хакасии и Саратовской области уже направились расчеты систем С-300 и С-400. В ходе проверки они отработают «прикрытие важных государственных объектов от средств воздушного нападения», рассказали в Минобороны.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Кроме того, продолжили в ведомстве, на боевые позиции в Свердловской области перебазировалась ракетная бригада, вооруженная комплексами «Искандер-М». Она, по информации ведомства, «выполнит групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника».

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Также во время проверки, рассказали в Минобороны, задачи по «поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта» выполнят военнослужащие миротворческой бригады в Самарской области.

Остальных деталей о ходе внезапной проверки боеготовности войск ЦВО там не уточнили. Министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что основной задачей этих мероприятий станет определение готовности военного руководства управлять войсками «при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций». Приказ о начале этих действий, указывали в военном министерстве, отдал Владимир Путин.

Теги: искандеры, ЗРК С-400, Минобороны, Владимир Путин
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