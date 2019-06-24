Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандеров» по приказу Путина

Минобороны объявило об учениях с С-400 и «Искандеров» по приказу Путина

Внезапная проверка боеготовности воинских частей в Центральном военном округе началась утром. Миротворцы в ходе нее, рассказали в военном ведомстве, отработают задачи по поддержанию мира в зоне конфликтов, а также испытают С-400

ЗРК С-400 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Во время проведения начавшейся 24 июня по решению президента Владимира Путина внезапной проверки боеготовности войск в Центральном военном округе (ЦВО) будут проведены учения с зенитными ракетными системами С-400 и комплексами «Искандеры». Об этом говорится в поступившем РБК сообщении пресс-службы Минобороны.

В настоящий момент, по информации представителей ведомства, поднятые по тревоге войска ЦВО «совершают марши в назначенные районы на штатной технике». В частности, указали в министерстве, для отработки учебно-боевых задач на позиции в Хакасии и Саратовской области уже направились расчеты систем С-300 и С-400. В ходе проверки они отработают «прикрытие важных государственных объектов от средств воздушного нападения», рассказали в Минобороны.

Видео: Пресс-служба Минобороны

Кроме того, продолжили в ведомстве, на боевые позиции в Свердловской области перебазировалась ракетная бригада, вооруженная комплексами «Искандер-М». Она, по информации ведомства, «выполнит групповые и одиночные ракетные удары по целям, имитирующим командные пункты, аэродромы и другие критически важные объекты условного противника».