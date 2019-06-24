Число пострадавших от взрыва в Казахстане увечилось до 16

Количество пострадавших из-за взрыва на складе воинской части в городе Арыси на юге Казахстана достигло 16 человек. Об этом пишет NUR.KZ со ссылкой на Facebook советника акима (главы) Туркестанской области Сакена Калкаманова.

У всех пострадавших, по словам Калкаманова, травмы легкой и средней тяжести. Один из них — военный, его направили в областную больницу. По данным телеканала Otyrar, в городскую больницу №1 Шымкента привезли 19 пострадавших. Из них пятеро — дети, четверых отправили в детскую областную больницу, одного после первой медицинской помощи отпустили домой. Еще одного взрослого прооперировали.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва пострадали около десяти человек, троих из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Отмечалось также, что у шести пострадавших ранения легкой и средней тяжести. Как писало издание Tengri News со ссылкой на пресс-службу горздрава, среди них женщины и дети. В больницы также обратились 34 человека.