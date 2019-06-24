В Казахстане при взрыве в воинской части пострадали около десяти человек

В Казахстане при взрыве в воинской части пострадали около десяти человек

В результате взрыва на складе воинской части в городе Арыси на юге Казахстана пострадали около десяти человек, трое из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал Otyrar со ссылкой на Абылая Донбая, главврача первой городской больницы Шымкента, куда отправили раненых.

Донбай отметил, что трое пострадавших в тяжелом состоянии. Он добавил, что поступают еще раненые, им оказывают необходимую помощь. «Люди уже поступают, мы их принимаем и сразу оказываем всю необходимую помощь. Мы готовы принимать пострадавших», — сказал он.

«РИА Новости» со ссылкой на властей уточняют, что шестерых пострадавших направили в больницы с травмами легкой и средней тяжести.

Взрыв в Арыси произошел в 9:20 (05:20 мск) в воинской части № 44856. По данным МВД, на складе случилось возгорание, из-за чего взорвались боеприпасы. Тогда сообщалось, что погибших и пострадавших не было. В городе объявили чрезвычайную ситуацию, началась эвакуация местных жителей. За первой партией жителей выехали 40 автобусов. Причины случившегося пока неизвестны.