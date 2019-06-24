В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

На складе воинской части в городе в городе Арыси Туркестанской области произошел взрыв. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД республики.

«Взрыв произошел в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арыси Туркестанской области», — рассказали агентству в КЧС. На месте взрыва работают 30 спасателей и восемь единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

Как сообщили Tengri News в МВД, погибших и пострадавших нет. На одном из арсеналов произошло возгорание, в результате которого разорвалась часть боеприпасов. Причины случившегося выясняются, МВД направило к месту взрыва специальную комиссию.



