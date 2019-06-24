Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку. Об этом сообщает «РИА Новости». Об этом случае президент рассказал во время прямой линии.

«Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, ее ищут. Я отсмотрела ее фотографии со всеми, кто мог ее знать. На сегодняшний день никто не узнал», — заявила она.

Женщина не обращалась в Совет матерей по защите прав заключенных, уточнила омбудсмен.

В четверг, 20 июня, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что ему стыдно за то, что записку пожилой женщины, упавшей перед ним на колени в начале 2000-х годов, потеряли. «Наверняка там что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде», — добавил он.