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Полюс ₽7 099,42 (+22,5%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская рассказала, что приступила к поиску женщины, которая в 2010 году передала президенту Владимиру Путину записку. Об этом сообщает «РИА Новости». Об этом случае президент рассказал во время прямой линии.

«Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, ее ищут. Я отсмотрела ее фотографии со всеми, кто мог ее знать. На сегодняшний день никто не узнал», — заявила она.

Женщина не обращалась в Совет матерей по защите прав заключенных, уточнила омбудсмен.

Политика
Путин рассказал о своем стыдном поступке

В четверг, 20 июня, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что ему стыдно за то, что записку пожилой женщины, упавшей перед ним на колени в начале 2000-х годов, потеряли. «Наверняка там что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде», — добавил он.

Позже «РИА Новости» стало известно, что президент получил записку в 2010 году во время поездки в Сыктывкар. Отмечается, что с просьбами к Путину обратились две жительницы города. Одной из них удалось передать послание. Как сказал муж одной из женщин, в записке речь шла о ее сыне, которого, как она считает, несправедливо осудили.

Теги: Владимир Путин, Республика Коми
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