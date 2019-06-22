«РИА Новости» опубликовало историю передачи потерянной Путиным записки

Агентство «РИА Новости» узнало подробности о записке, которую президент России Владимир Путин получил от пожилой женщины, а затем потерял, чего он, по собственным словам, до сих пор стыдится.

Как сообщает «РИА Новости», президент получил записку в 2010 году во время своей рабочей поездки в Сыктывкар, где должен был встретиться с главой региона Вячеславом Гайзером, а также посетить промышленные предприятия Республики Коми.

Две жительницы Сыктывкара, узнав о визите Путина, скооперировались и написали ему одинаковые записки. Одна из них, как рассказал муж второй — Владимир Щербина, смогла пробиться через охрану президента и передать ему послание.

Другая — Елена Щербина сейчас входит в Общественную палату Республики Коми и Ассоциацию многодетных матерей. Ее муж сообщил «РИА Новости», что в день визита Путина в Сыктывкар она ждала появления президента на площади, где познакомилась с женщиной, которую, по его словам, звали Валентиной.

«Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», — сказал Щербина.