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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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«РИА Новости» опубликовало историю передачи потерянной Путиным записки

Агентство «РИА Новости» узнало подробности о записке, которую президент России Владимир Путин получил от пожилой женщины, а затем потерял, чего он, по собственным словам, до сих пор стыдится.

Как сообщает «РИА Новости», президент получил записку в 2010 году во время своей рабочей поездки в Сыктывкар, где должен был встретиться с главой региона Вячеславом Гайзером, а также посетить промышленные предприятия Республики Коми.

Две жительницы Сыктывкара, узнав о визите Путина, скооперировались и написали ему одинаковые записки. Одна из них, как рассказал муж второй — Владимир Щербина, смогла пробиться через охрану президента и передать ему послание.

Другая — Елена Щербина сейчас входит в Общественную палату Республики Коми и Ассоциацию многодетных матерей. Ее муж сообщил «РИА Новости», что в день визита Путина в Сыктывкар она ждала появления президента на площади, где познакомилась с женщиной, которую, по его словам, звали Валентиной.

«Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя супруга хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они скооперировались и договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку. Они написали две одинаковые записки», — сказал Щербина.

Он добавил, что охрана президента просила женщин покинуть площадь, однако они не соглашались. Валентина смогла вырваться из рук охранников, сдерживающих их, побежала к президенту. Ее попытались задержать, Путин, по словам Щербины, распорядился отпустить женщину. После этого она, как говорит Щербина, встала на колени, президент просил ее подняться и взял записку, которую женщина передала.

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Путин рассказал о своем стыдном поступке

Как отметил собеседник «РИА Новости», охрана президента позже попыталась выяснить, что это за записка. Как отмечает агентство, Елена Щербина пока не дала комментарий по поводу этой истории.

Путин рассказал о записке, которую получил, по его словам, от женщины преклонного возраста, когда отвечал на вопрос ведущей прямой линии о том, за что ему стыдно. Он отмечал, что передавшая послание женщина что-то невнятно проговорила, а потом вдруг упала на колени. «Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду», — заключил президент.

Общество
В Кремле начали готовить поручения по итогам прямой линии с Путиным

Прямая линия с Путиным состоялась 20 июня и продлилась четыре часа восемь минут. За это время президент ответил больше чем на 80 вопросов. Как отмечал телеканал «Россия 24», который был одним из организаторов, всего на 17-ю прямую линию поступило 2,6 млн обращений.
 

Теги: Владимир Путин, записка, «Прямая линия с Владимиром Путиным»
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