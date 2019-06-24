«Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,85 -0,18 EUR Бирж. 71,58 -0,07 Brent 65,40 +0,38% USD Нал. 63,45 62,57 EUR Нал. 72,13 71,23 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1387 +0,0019 BTC/USD Бирж. 10 845,00 -75,00 IMOEX 2 771,15 +0,36% RTSI 1 389,11 +1,02% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лукойл ₽6 066 (+13,61%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,39%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лукойл ₽6 066 (+13,61%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+22,39%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Технологии и медиа, 12:15 Стильно и космополитично: три дизайнерских решения для ремонта квартиры РБК и Галс-Девелопмент, 12:13 Лавров назвал Грузию примером последствий геополитической инженерии Политика, 12:13 Омбудсмен в Коми сообщила о поисках передавшей записку Путину женщины Общество, 12:11 Глава Мурманской области уволил заместителя после прямой линии с Путиным Общество, 12:01 СМИ сообщили о переходе бывшего футболиста «Спартака» Промеса в «Аякс» Спорт, 11:57 Кот в мешке: три ошибки инвесторов при покупке банкротных долгов Pro, 11:53 «Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов Общество, 11:45 Что умеет «умный» дом с Алисой Партнерский материал, 11:43 Матвиенко согласилась остаться представителем Петербурга в Совфеде Политика, 11:40 Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами Общество, 11:33 В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке Общество, 11:31 СМИ анонсировали переход бывшего капитана «Спартака» в «Динамо» Спорт, 11:30 Защита обжаловала арест основателя «Русского молока» Бойко-Великого Общество, 11:26
Протесты в Грузии ,  
0 
«Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов

Грузия потеряет более 150 тыс. туристов из России из-за запрета российским авиакомпаниям летать в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли. Размер возвратов за билеты составит до 3 млрд руб.

По данным одного из собеседников, 155 тыс. пассажиров не смогут воспользоваться выкупленными авиабилетами, а еще 25 тыс. должны будут вернуться до начала действия запрета, который вступает в силу с 8 июля.

Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Источник газеты в туристической отрасли добавил, что на возврат средств за билеты перевозчиками придется выплатить 2,3–3 млрд руб. Собеседник издания в одной из авиакомпаний заявил, что существует риск того, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется отправлять пустые самолеты, так как часть пассажиров может отказаться от поездок из-за негативного информационного фона.

При этом один из собеседников отметил, что «Аэрофлот» продал 25 тыс. билетов в Грузию, что является незначительной частью авиаперевозок компании.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал «Коммерсанту», что исходя из средней стоимости тура в Грузию (30–35 тыс. руб.) туристические компании потратят на компенсации 103–122,5 млн руб.

Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

В сервисе поиска авиабилетов Biletix отметили, что уже заметен спад турпотока в Грузию. По данным сервиса, объем продаж билетов сократился за выходные в 3,2 раза по сравнению с прошлыми.

Заместитель главы Национальной администрации туризма (НАТ) Грузии Русудан Мамацашвили заявила газете, что приостановка турпотока из России скажется на загрузке отелей и их доходах. При этом она добавила, что НАТ начала искать альтернативные потоки на Украине и в Польше.

20 июня в Грузии начались акции протеста после инцидента с депутатом российской Госдумы Сергеем Гавриловым. Он участвовал в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является. В грузинском парламенте он занял место спикера, что возмутило представителей оппозиции. Они также потребовали отставки спикера парламента.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который временно запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля. С этого же дня грузинские перевозчики также не смогут осуществлять перелеты в Россию.

Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Теги: Грузия, русские туристы
Материалы по теме
Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии приостановила показ фильмов на русском
Общество
Ассоциация гостиниц Грузии опровергла массовую отмену брони россиянами
Общество
Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Что важно знать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter