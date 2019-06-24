«Коммерсантъ» узнал о потере Грузией более 150 тыс. российских туристов

Грузия потеряет более 150 тыс. туристов из России из-за запрета российским авиакомпаниям летать в эту страну. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли. Размер возвратов за билеты составит до 3 млрд руб.

По данным одного из собеседников, 155 тыс. пассажиров не смогут воспользоваться выкупленными авиабилетами, а еще 25 тыс. должны будут вернуться до начала действия запрета, который вступает в силу с 8 июля.

Источник газеты в туристической отрасли добавил, что на возврат средств за билеты перевозчиками придется выплатить 2,3–3 млрд руб. Собеседник издания в одной из авиакомпаний заявил, что существует риск того, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется отправлять пустые самолеты, так как часть пассажиров может отказаться от поездок из-за негативного информационного фона.

При этом один из собеседников отметил, что «Аэрофлот» продал 25 тыс. билетов в Грузию, что является незначительной частью авиаперевозок компании.