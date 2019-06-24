У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в понедельник в море Банда у восточных островов Индонезии. По данным Геологической службы США (USGS), очаг землетрясения находился в 288 км от города Саумлаки и залегал на глубине 208 км.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

На минувшей неделе произошло землетрясение магнитудой 6,8 у берегов японского острова Хонсю. Его эпицентр находился у побережья префектуры Ямагато и залегал на глубине порядка 10 км. Была объявлена угроза цунами. Позднее угроза подтвердилась, было зафиксировано цунами высотой до 1 м.

По последним данным в результате землетрясения в Японии пострадали 26 человек.



