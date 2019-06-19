Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26

В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, 17 человек пострадали в префектуре Ямагата, четверо — в Ниигате. Также четыре человека пострадали в префектуре Мияга и один в Исикаве. В агентстве по предотвращению пожаров и стихийных бедствий подтвердили, что данных о пропавших не поступало.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в результате стихийного бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 18 июня у северных берегов японского острова Хонсю. Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ямагато, на глубине порядка 10 км. На побережье страны была объявлена угроза цунами. Также частично была приостановлена работа скоростных поездов «Синкансэн», связывающих Токио с префектурами Аомори и Ниигата.