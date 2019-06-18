В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.

Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ямагато, на глубине порядка 10 км. Высота вызванной им волны может достигать метра. Сейсмологи рекомендовали местным жителям покинуть прибрежную зону и не выходить в море.

Данные о разрушениях и пострадавших отсутствуют.

В мае метеорологическое управление Японии предупредило о росте риска извержения вулкана Хаконэ, расположенного в 80 км к западу от Токио. В ночь на 19 мая в районе вулкана произошло порядка 45 небольших вулканических землетрясений.