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Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Национальная метеорологическая служба ранее предупредила жителей региона об угрозе цунами.

Из-за землетрясения отключилась электроэнергия в некоторых районах на севере Японии. Речь идет примерно о 6 тыс. домохозяйств в префектуре Ямагата и 3,2 тыс. домохозяйств в префектуре Ниигата.

Восточно-Японская железнодорожная компания также сообщила о частичной приостановке работы скоростных поездов «Синкансэн», связывающих Токио с префектурами Аомори и Ниигата.

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