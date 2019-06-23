Омбудсмен Грузии заявила о соблюдении прав российских туристов

Российские туристы беспрепятственно передвигаются по территории Грузии, и их права полностью соблюдены. Об этом заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария в ответ на обращение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Ранее Москалькова обратилась к своей грузинской коллеге с просьбой «оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии».

Она сообщила, что съемочная группа телеканала Россия 24 подверглась нападению, а тысячам российских туристов пришлось экстренно прервать поездку для возвращения домой.

«Грузия сохраняет статус безопасной страны, и нет никаких оснований для изменения этого статуса», — ответила Ломджария.