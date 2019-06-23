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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Омбудсмен Грузии заявила о соблюдении прав российских туристов

Российские туристы беспрепятственно передвигаются по территории Грузии, и их права полностью соблюдены. Об этом заявила грузинский омбудсмен Нино Ломджария в ответ на обращение уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Ранее Москалькова обратилась к своей грузинской коллеге с просьбой «оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии».

Она сообщила, что съемочная группа телеканала Россия 24 подверглась нападению, а тысячам российских туристов пришлось экстренно прервать поездку для возвращения домой.

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«Грузия сохраняет статус безопасной страны, и нет никаких оснований для изменения этого статуса», — ответила Ломджария.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте омбудсмена Грузии, единственным инцидентом, который случился с российскими гражданами в стране за последние дни, стал случай с журналистами из России. Она заверила, что по данному факту возбудили уголовное дело и в настоящий момент ведется расследование, за которым она лично «активно следит». Ломджария подчеркнула, что она будет защищать права всех людей на территории Грузии, независимо от их гражданства.

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По ее словам, цель правозащитников Грузии состоит в том, чтобы внутриполитические события не отразились на мирных гражданах. Ломджария выразила надежду, что Москалькова также будет защищать права грузинских граждан в России, чтобы не допустить их дискриминации.

В Грузии с 20 июня проходят акции протеста после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Грузинская оппозиция потребовала отставки спикера и запрета правящей партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках управлять «пятой колонной».

Теги: омбудсмен, Грузия, права, российские туристы
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