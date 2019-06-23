Глава «Справедливой России» призвал ввести санкции против Грузии

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции против Грузии в ответ на антироссийские выступления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы партии.

Миронов отметил, что Россия ввозит грузинское вино и продукты в ущерб собственным производителям, что является «жестом доброй воли» в отношении экономики Грузии.

«Не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику», — подчеркнул он.

Глава «Справедливой России» также обвинил грузинские власти в том, что они не обеспечили безопасное пребывание российской делегации в стране.