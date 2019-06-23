МИД КНР подтвердил приезд Си Цзиньпиня на саммит G20 в Осаке

Глава КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке. Об этом пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя МИД страны Лу Кана.

На саммите, который пройдет 28-29 июня в японской Осаке, Си Цзиньпин, среди прочего, встретится с Дональдом Трампом — свое намерение руководитель КНР подтвердил в телефонном разговоре с президентом США. Предполагается, что стороны в том числе обсудят торговую сделку.

В преддверии встречи глав государств США внесли в черный список пять технологических компаний из Китая, запретив им покупать американское ПО и оборудование. До этого Соединенные Штаты ввели аналогичные ограничения в отношении китайского производителя смартфонов Huawei, но позднее временно разрешили компании продолжить деятельность в США.

Кроме того, на саммите G20, по словам Трампа, американский президент может встретиться с Владимиром Путиным. Кремль говорил об отсутствии конкретной информации об этом.