Песков заявил об отсутствии новостей о возможной встрече Путина и Трампа

Песков заявил об отсутствии новостей о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии новостей о предстоящей встрече Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В настоящий момент мы как раз занимаемся формированием графика двусторонних встреч на полях саммита в Осаке. Но по этой теме пока нам сказать конкретно нечего», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что пока не известно, встретится ли Путин с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

17 июня Песков также говорил, что Кремль не получал предложений от американской стороны относительно полноформатной встречи президентов в Осаке. Ранее он утверждал, что полноформатная встреча лидеров может состояться накануне саммита G20.