США внесли в черный список еще пять технологических организаций Китая

США внесли в черный список еще пять технологических организаций Китая

США внесли в черный список четыре технологические компании и институт компьютерных технологий из Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства торговли Соединенных Штатов.

Речь идет о компаниях Higon (китайский партнер производителя AMD), Sugon (министерство называет его мажоритарным владельцем Higon), Chengdu Haiguang Integrated Circuit и Chengdu Haiguang Microelectronics Technology (по данным американцев, Higon владеет долями в обеих компаниях). Кроме того, под ограничения попал Цзяннаньский университет компьютерных технологий.

Как и в случае с Huawei, этим компаниям запрещено покупать американские ПО и оборудование. Министерство торговли объяснило санкции тем, что указанные организации угрожают национальной безопасности США, так как разрабатывают «суперкомпьютеры» для китайской армии или в сотрудничестве с военными.

Bloomberg отмечает, что ограничения были введены в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпиня на G20 в Осаке, где стороны планировали обсудить торговую сделку.