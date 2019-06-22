SANA сообщила о сбитом сирийскими военными дроне террористов

Сирийские военные с помощью ополченцев из Сил национальной обороны сбили в провинции Хама в 220 км от Дамаска беспилотник террористов запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство SANA.

Как передает агентство, боевики использовали дрон для атаки на военную авиабазу в Хама. Военные и ополченцы сбили беспилотник, когда он подлетал к военному аэродрому.

В тот же день, отмечает SANA, артиллерия стреляла по тыловым линиям снабжения террористов, расположенным между населенными пунктами Эн-Накир и Эль-Хобейт. По данным агентства, в результате этой операции были уничтожены несколько террористов и единиц техники.

Посол Сирии в России 19 июня заявил, что война подходит к концу, а боевики начали бежать из страны «под прикрытием региональных и других стран».

В апреле террористы-смертники атаковали армейские позиции в Хаме, в результате чего пострадали три человека. В конце марта после атаки на деревню аль-Расиф севернее Хамы, сообщали местные СМИ, 21 человек отравился токсичным газом. В начале того же месяца из-за взрывов в Хаме погибли двое детей.